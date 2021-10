India. Priyanka Gandhi, figlia di Sonia, promette smartphone e moto alle ragazze laureate

- Advertisement -

AgenPress – La leader del Congresso Priyanka Gandhi ha annunciato che a tutte le ragazze di classe 12 nell’Uttar Pradesh verrà dato uno smartphone e a tutte le ragazze laureate uno scooter elettrico se il suo partito salirà al potere nei sondaggi UP del 2022.

La grande promessa del segretario generale nazionale del Congresso è arrivata giorni dopo aver annunciato un biglietto del 40% per le donne nell’assemblea legislativa dell’Uttar Pradesh il prossimo anno.

“Gandhi in un tweet in hindi ha scritto: “Ieri ho incontrato alcune studentesse. Hanno detto che hanno bisogno di smartphone per i loro studi e la loro sicurezza. Sono felice che oggi il congresso UP abbia deciso, con il consenso del comitato manifesto, che fornirà smartphone alle ragazze di passaggio e scooties elettronici alle ragazze laureate all’arrivo al potere”.

Priyanka Gandhi, che è anche responsabile degli affari del partito del Congresso nell’Uttar Prades, ha anche allegato con il suo tweet un video di un gruppo di studentesse/universitari che interagiscono con persone dei media, dicendo che hanno scattato foto con lei.

In un video una Priyanka Gandhi ha chiesto alle studentesse se avevano telefoni per fare clic sui selfie. “Abbiamo detto che non abbiamo né telefoni né sono ammessi nei college. Poi ci ha chiesto se doveva far annunciare che le ragazze avrebbero dovuto avere telefoni e abbiamo detto cosa possiamo chiedere di più per la nostra sicurezza”, ha detto la studentessa nel video.

“Ci ha chiesto di studiare sodo. Voglio che continui a incontrarci e a parlarci in questo modo”, si vede dire un altro studente nel video.

Martedì, il Congresso ha deciso di assegnare il 40% dei suoi biglietti alle candidate alle elezioni per l’assemblea dell’Uttar Pradesh del 2022.

Il partito del Congresso sta lottando duramente per vincere le elezioni dell’Uttar Pradesh, che è il campo di battaglia politico più grande, più importante e più complesso del paese.

Sono passati secoli da quando il Congresso ha dominato lo stato. Il partito del Congresso ha governato nello stato tra il 1951 e il 1967. Nell’anno 1963, Sucheta Kriplani è diventata la prima donna primo ministro dell’Uttar Pradesh.

UP ottenne il suo primo governo non congressuale nelle elezioni del 1967 quando Bharatiya Jana Sangh, precursore del BJP, vinse le elezioni di allora.

Il Congresso ha vinto di nuovo nello stato politico cruciale nel 1980, ma in otto anni di arco lo stato ha visto sei primi ministri. E, dal 1989, la politica dell’Uttar Pradesh è completamente uscita dalle mani del Congresso.

Ieri Priyanka Gandhi aveva annunciato che nelle liste del suo partito il 40% dei candidati saranno donne. Oggi, nel motivare la decisione relativa agli smartphone, Priyanka ha spiegato che le studentesse li usano per studiare e per sentirsi sicure. La Gandhi ha aggiunto che questi impegni saranno parte del manifesto elettorale che il suo Partito presenterà a breve.