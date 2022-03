Invictus Games, Sottosegretario Pucciarelli: italiani orgogliosi dei nostri atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa

- Advertisement -

AgenPress. “Protagonista della cerimonia odierna è il ‘Team Italia’ – 20 atleti paralimpici della Difesa e la consueta cerchia di accompagnatori fatta di dirigenti, tecnici, personale di supporto – che parteciperà alla 5^ edizione degli Invictus Games, in programma in Olanda dal 16 al 22 aprile prossimi; evento di grande spessore valoriale, unico nel suo genere di respiro internazionale, che quest’anno vedrà la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da venti Nazioni. Una importante manifestazione la cui forza sta nel coniugare l’aspetto sportivo con il più genuino sentimento di solidarietà e condivisione tra i suoi partecipanti.” – ha sottolineato il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatore Stefania Pucciarelli nel prendere la parola alla cerimonia di oggi pomeriggio presso l’aeroporto di Roma Urbe per la presentazione del ‘Team Italia’ e la consegna della Bandiera Tricolore alla delegazione di atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) che parteciperà alla 5^ edizione degli Invictus Games.

“Questo è, infatti, lo spirito Invictus – ha proseguito il Sottosegretario – che troviamo immutato nell’animare, dalla sua costituzione di 8 anni fa, l’intero Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa – il nostro GSPD – e che si riflette interamente nei 20 suoi atleti selezionati per l’Aja.

Analogamente, l’eccellenza del GSPD – il cui valore è legato all’aspetto terapeutico prima ancora che alle conquiste sportive – rappresenta un fantastico ‘faro’ per tutti i nostri Veterani Difesa: militari vittime di traumi fisici e psichici nell’adempimento del dovere, in Patria o in operazioni di proiezione. Per loro – ha voluto evidenziare il Sottosegretario – il GSPD è un solido riferimento da cui attingere forza, speranza e prospettive! È quell’alchimia straordinaria che ritroviamo anche nella relazione simbiotica e virtuale tra gli atleti del Comitato Italiano Paralimpico e l’universo nazionale della disabilità.”

Nell’esortare il ‘Team Italia’ a mostrare alto e con orgoglio il Tricolore oggi consegnato, consapevoli che loro tramite si porta idealmente in Olanda l’intero movimento paralimpico nazionale e ogni singola condizione di disabilità e disagio, il Sottosegretario ha poi continuato: “Io personalmente avrò l’onore e il piacere di essere con voi a L’Aia durante la cerimonia di apertura. Gli italiani tutti sono con voi e sono fieri per quello che fate; vi ammirano e ringraziano per la straordinaria testimonianza di vita e il messaggio di speranza che incarnate per tutti noi, le Forze armate, la Nazione. Saremo idealmente con voi a sostenervi e incoraggiarvi; a complimentarci con ognuno per i risultati – qualunque essi siano – e saremo soprattutto con voi a inorgoglirci nel lodare lo spirito di amicizia, solidarietà e unione che contribuirete a generare e rafforzare anche in questa 5^ edizione Invictus Games.

Vi aspettiamo al vostro rientro a Roma, per festeggiare insieme tutto questo e rinnovare a voi e a tutte le realtà umane che rappresentate il nostro sostegno e la nostra ammirazione. Il più grande e caloroso in bocca al lupo per questa avventura.” – ha concluso Pucciarelli.