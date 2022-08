“Io li ammazzo, se devono inginocchià”. Video shock di Ruberti, detto Rocky, portavoce Gualtieri. Rassegnate dimissioni

- Advertisement -

AgenPress – Il capo di Gabinetto di Roma, Albino Ruberti, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri.

Ruberti, detto Rocky per via del temperamento focoso, ha preso la decisione dopo la pubblicazione, da parte del Foglio, del video shock che lo vede protagonista di un’accesa lite con pesanti minacce.

“Per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da Capo da Gabinetto”, scrive Ruberti nella lettera. “Illustrissimo sindaco, in merito al video pubblicato nella serata di ieri dal quotidiano ‘Il Foglio’ – scrive – confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale. In particolare, ho reagito con durezza alla frase ‘mi ti compro’, che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità”. “Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario – prosegue – e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da Capo da Gabinetto”.

“Io li ammazzo… Devono venire a chiedere scusa per quello che mi hanno chiesto… A me non me dicono ‘io me te compro'”. E ancora: “Se devono inginocchià. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de… mi hanno detto… Io gli sparo, li ammazzo”, sarebbero le frasi pronunciate da Ruberti durante la discussione.

Il video è stato girato a Frosinone, al termine di una cena dove erano presenti anche la consigliera regionale del Pd Sara Battisti – compagna di Ruberti – e il candidato dem alla Camera Francesco De Angelis.

“Sara se stai dalla parte loro io prendo le conseguenze….”. La ripresa si interrompe con un urlo di sottofondo “oddio” di una donna.

L’alto dirigente del Campidoglio è fuori di sé contro un certo Vladimiro, ma a un certo punto cita anche un altro nome, Adriano. Ruberti è furioso: “Tuo fratello a tavola mi ha detto: ‘me te compro’. A me!” urla il capo di gabinetto di Gualtieri dicendo più volte “lo ammazzo”, “gli sparo”, “li ammazzo”, e chiedendo le “scuse in ginocchio” dell’interlocutore, “si deve inginoccchia’ entro 5 minuti”.

Contattato dal Foglio, il braccio destro di Gualtieri minimizza. “Si tratta di una lite per motivi calcistici, accaduta circa due mesi fa a Frosinone con una terza persona, che non voglio citare, al termine di una cena. Alla scena erano presenti anche Vladimiro e Francesco De Angelis con il quale ho ottimi rapporti. Niente di più. Era un banale diverbio per motivi di tifoseria tra Albino e altre persone sulla Roma e la Lazio”, racconta sempre al quotidiano Battisti, compagna di Ruberti. “Non c’è stata alcuna lite, non ho mai assistito ad alcuna lite”, è invece la versione di De Angelis.