Israele. 6000 contagi in 24 ore. Tasso di positività al 4,84. 1mln di cittadini non vaccinati

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo giunti ad un punto critico per tutti noi: per la nostra salute, per la nostra vita e per l’economia”.

Lo ha detto il coordinatore della lotta alla pandemia Salman Zarka definendo i dati “allarmanti”. Oltre sei mila contagi di Covid sono stati registrati ieri in Israele, in quello che rappresenta un record negativo da febbraio. Il tasso di positività è salito al 4,84 per cento ed i casi gravi sono circa 400. Il numero complessivo dei decessi è ora di 6.599, dei quali 82 dall’inizio di agosto.

Zarka ha rinnovato l’appello a vaccinarsi a chi ancora non si è immunizzato. A quanto risulta, oltre un milione di israeliani che potrebbero vaccinarsi hanno finora ignorato gli appelli sempre più pressanti del governo.