Italia campione d’Europa. I giocatori sono tornati a casa. “Abbiamo scritto la storia”

- Advertisement -

AgenPress – L’aereo Alitalia con a bordo la squadra azzurra, partito dall’aeroporto londinese di Luton, è atterrato a Fiumicino alle 6:06 di lunedì mattina. Quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alla scaletta dell’aereo, è esploso un boato da parte di decine di operatori aeroportuali che si erano radunati sotto il velivolo per accogliere i giocatori. Nel pomeriggio verranno ricevuti da Mattarella e Draghi.

I campioni hanno alzato la coppa al cielo tra gli applausi dei tifosi che li stavano aspettando in pista.

Il capitano via Instagram manda un pensiero all’Italia che lotta contro il Covid. “Grazie a voi. A tutti voi. Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Nei nostri cuori voi. Il dolore di chi ha sofferto. Le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia. La voglia di tornare a vivere. I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci hanno salvato la vita: i medici. Ci avete spinto voi. Ci avete aiutato voi. Avete cantato con noi. Il risultato è solo una parte del gioco ma questo risultato, questa vittoria, queste lacrime di gioia sono dedicate a voi. Abbiamo scritto la storia”.