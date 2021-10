Italia campione d’Europa. Mattarella, “grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori

- Advertisement -

AgenPress – L’Italia campione d’Europa di calcio è arrivata a Roma. L’A319 dell’Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 6:06.

Campione d’Europa a 53 anni dall’ultima vittoria e a 120 minuti e calci di rigore dall’inizio della sfida infinita di Wembley, tempio del calcio inglese. L’Italia aveva vinto l’ultimo campionato europeo contro la Jugoslavia.

“Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori. Hanno ben rappresentato l’Italia e hanno reso onore allo sport”: questa è la dichiarazione a caldo con cui Sergio Mattarella celebra la vittoria dell’Italia a Euro 2020.

“Siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi”, ha detto il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo il successo di Euro 2020 ai calci di rigore sull’Inghilterra. “È importante per tutta la gente e per tutti i tifosi. Vinto e giocato bene? Siamo contenti di questo”, ha aggiunto Mancini.

“Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni”, dice invece il premier Mario Draghi. Il Presidente del Consiglio riceverà nella giornata di oggi la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il governo.