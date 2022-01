Khzakistan, le autorità annunciano: “Situazione stabilizzata. Riportato l’ordine”

“Le forze di sicurezza hanno liberato tutti gli edifici amministrativi e il lavoro dei servizi comunali e di altri sistemi di base è stato ripristinato”, ha riferito la presidenza in un comunicato.

Tokáyev ha sottolineato che gli organi di sicurezza dello stato prenderanno le misure necessarie per il pieno ripristino dell’ordine e della sicurezza nel paese. Il presidente ha inoltre commissionato la creazione di una commissione costituzionale per farsi carico delle conseguenze dei disordini, ricostruendo ad esempio edifici pubblici e altre strutture essenziali per il funzionamento delle città colpite.

Secondo le cifre del governo sarebbero quasi 6mila le persone arrestate nel giro di vite degli ultimi giorni: tra queste figurerebbero “molti cittadini stranieri”.