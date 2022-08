- Advertisement -

AgenPress. Dopo una sospensione di quasi sei mesi, la borsa di Mosca riaprirà il suo mercato obbligazionario a “clienti non residenti provenienti da paesi che non sono ostili, nonché a non residenti i cui beneficiari finali sono persone giuridiche o persone fisiche russe”.

La Russia aveva chiuso i suoi mercati a febbraio per impedire al denaro di lasciare il paese durante la guerra.

- Advertisement - È probabile che Cina e Turchia siano tra queste nazioni, poiché non hanno imposto sanzioni contro la Russia.