AgenPress – Secondo un comunicato stampa del governo regionale di Leopoli, la Cina “non attaccherà mai l’Ucraina”, ha detto lunedì ai funzionari il suo principale diplomatico all’interno del paese.

“La Cina non attaccherà mai l’Ucraina. Aiuteremo, soprattutto economicamente… In questa situazione, che avete ora, agiremo in modo responsabile”, ha detto l’ambasciatore cinese in Ucraina Fan Xianrong a Maksym Kozytsky, capo dell’amministrazione militare regionale a Leopoli durante un incontro.

“La Cina è un paese amico del popolo ucraino. In qualità di ambasciatore, posso dire responsabilmente che la Cina sarà sempre una forza del bene per l’Ucraina sia economicamente che politicamente”.

Fan ha detto che l’ambasciata cinese si è trasferita da Kiev a Leopoli e che per il momento sarebbe rimasta lì, secondo Kozytsky.

Martedì l’ambasciatore cinese presso la Qin Gang degli Stati Uniti ha pubblicato un editoriale sul Washington Post ribadendo che Pechino voleva vedere la fine del conflitto in Ucraina e dissipando le “voci” che “la Cina sapeva, acconsentito o tacitamente sostenuto” la guerra. Il conflitto tra Russia e Ucraina non giova alla Cina. Se la Cina avesse saputo dell’imminente crisi, avremmo fatto del nostro meglio per prevenirla.