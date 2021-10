La classifica delle 10 auto più rubate d’Italia

- Advertisement -

AgenPress. In Italia nonostante il lockdown nel 2020 è aumentato in percentuale il fenomeno dei furti d’auto. Si contano, in media, 274 furti giornalieri con una triste frequenza di 11 furti all’ora.

I modelli preferiti dai ladri sono made in Fiat, che monopolizza questa speciale classifica piazzando nella top 10 ben cinque modelli. Il fatto è spesso spiegabile considerando l’estrema diffusione dei veicoli di questo marchio, particolarmente usati in tutta la penisola.

La città con maggior furti è la capitale, Roma, seguita in scia da Napoli e Milano. Ai piedi del podio Catania. Iniziamo quindi la lista delle 10 macchine più rubate:

1 – Fiat Panda

L’auto più rubata è, non a caso, anche l’auto più venduta: Fiat Panda. Nel 2020 ci sono stati ben 7.415 furti. Questo dato si mantiene coerente con l’anno precedente.

2 – Fiat Punto

Medaglia d’argento per la Fiat Punto: rubati 5.252 esemplari lo scorso anno nonostante l’ultimo aggiornamento del veicolo risalga al lontano 2011. Le sue vendite sul mercato tuttavia resistono in virtù di un aspetto particolarmente apprezzato ed un affidabilità rinomata. Nella classifica trova spazio anche questa particolare variante della Punto.

3 – Fiat 500

Piazza d’onore per il restyle più riuscito della Fiat degli ultimi 5 anni: la Fiat 500. Negli ultimi 12 mesi ben 6.889 Fiat 500 sono state illecitamente sottratte ai loro proprietari.

4 – Lancia Ypsilon

Un totale di 2.930 furti porta la Lancia Ypsilon ai piedi del podio. Il modello, aggiornato in ultima istanza nel 2011, risulta particolarmente gradito dal pubblico femminile per la sobria eleganza delle sue linee, l’ottima manovrabilità e la spaziosità dell’abitacolo.

5 – Volkswagen Golf

Ai ladri piacciono anche le tedesche: Volkswagen Golf uber alles. Registrati, nello scorso anno, un totale di 1.491 esemplari rubati, trend decisamente in calo rispetto alle 3mila vetture del riferimento precedente.

6 – Smart Fortwo

I suoi 1.381 furti denunciati rendono la Smart Fortwo una delle auto più desiderate dai ladri. La citycar piccola e maneggevole è stata da poco aggiornata, ora dotata di una nuova scocca sul paraurti, livrea dai colori modificati e ulteriori motorizzazioni. Cresce anche la larghezza: 10 centimetri per rendere l’abitacolo più spazioso e la tenuta di strada più sicura

7 – Non rientra nella top ten delle auto più vendute nel mercato italiano eppure rientra tra le dieci vetture più rubate: è la Clio, che ai ladri sta particolarmente a cuore. 1.324 esemplari rubati.

8 – Ford Fiesta

Se la Ford Fiesta è una decana nelle vendite del mercato italiano, deve condividere anche una piazza in questa infelice classifica: sono 1.138 le unità rubate durante tutto il 2020.

9 – Opel Corsa

Anche se non rientra nella top ten delle auto più vendute nel mercato italiano eppure rientra tra le dieci vetture più rubate: è la Opel Corsa, che ai ladri sta particolarmente a cuore. 821 esemplari rubati.

10 – Fiat Uno

È davvero strano ritrovare un veicolo che non viene prodotto da più oltre un decennio: non solo è presente ma occupa anche la classifica, scavalcando modelli più diffusi e blasonati… Sono ben 718 furti denunciati nel 2020 per la Fiat Uno, particolarmente esposte a causa dell’assenza di antifurti tecnologici.

Da questa indagine emerge che continua a ridursi la percentuale di recupero delle auto rubate nel nostro Paese (solo 4 vetture su 10 vengono recuperate). Negli ultimi 10 anni, evidenzia Giovanni D’Agata, Presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono oltre 1 milione quelli di cui si sono perse le tracce, tra questi 682.000 autovetture, mentre la restante parte è composta da moto, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti.

Il business sta evolvendo con l’impiego sempre più frequente di dispositivi hi-tech utilizzati per sottrarre i veicoli in modo mirato, rapido ed efficace. L’obiettivo delle organizzazioni criminali si sta spostando verso i SUV, i cui furti, in controtendenza con il dato generale, sono cresciuti di oltre l’8% rispetto al 2019. Per questi veicoli le Regioni più a rischio sono Lazio, Lombardia e Puglia, mentre i modelli più ricercati sono Nissan Qashqai, Kia Sportage e Range Rover.