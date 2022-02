La Germania congela il gasdotto North Stream 2. Prima restrizione alla Russia

Lo stesso Scholz ha annunciato il congelamento dell’autorizzazione della rete, non ancora in funzione.

- Advertisement -

La situazione oggi è fondamentalmente diversa. E quindi, alla luce degli ultimi sviluppi, dobbiamo anche rivalutare questa situazione, anche per quanto riguarda, tra l’altro, il North Stream 2.

Ho chiesto al nostro Ministero federale dell’economia di ritirare il rapporto esistente sull’analisi della sicurezza dell’approvvigionamento presso l’Agenzia federale delle reti. Sembra una cosa tecnica, ma è il passaggio necessario ai sensi del diritto amministrativo affinché non possa aver luogo alcuna certificazione del gasdotto. E, dopotutto, North Stream 2 non può entrare in funzione senza questa certificazione” – ha concluso Scholz -.