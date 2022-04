La Germania espelle 40 diplomatici russi. Strage civili Bucha attesta brutalità leadership russa

- Advertisement -

AgenPress – La Germania sta espellendo “un numero considerevole” di funzionari dell’ambasciata russa, dichiarandoli “persona non grata”, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.

I funzionari russi “hanno lavorato ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società qui in Germania”, ha detto Baerbock.

Si tratta di “membri dell’ambasciata russa che hanno lavorato qui in Germania ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società. Il loro lavoro è una minaccia per coloro che cercano protezione presso di noi. Non lo tollereremo più. Questo è quello che abbiamo detto all’ambasciatore russo questo pomeriggio”.

"Le immagini di Bucha testimoniano un'incredibile brutalità della leadership russa e di coloro che seguono la sua propaganda", ha detto Baerbock. I diplomatici russi hanno 5 giorni per lasciare il Paese. La Dpa scrive che Berlino sospetta che appartengano ai servizi segreti di Mosca.