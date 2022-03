La Russia sempre più isolata. Anche Dior e Heineken chiudono i loro negozi e sospendono le attività

- Advertisement -

AgenPress – I russi possono vedere di persona che il loro paese è sempre più isolato. Alcuni negozi occidentali hanno già chiuso e ora Starbucks, Dior, L’Oreal, Coca-Cola e Pepsi hanno annunciato che si ritireranno dalla Russia.

Così ha McDonalds, che per molti ha simboleggiato un nuovo rapporto con l’Occidente quando ha aperto il suo primo ristorante quando è crollata la cortina di ferro.

- Advertisement -

Il presidente Vladimir Putin controlla strettamente ciò che i suoi cittadini vedono ascoltare e leggere su quella che chiama la sua “operazione militare speciale” in Ucraina – e molti russi lo sostengono.

Anche Heineken è diventato l’ultimo grande marchio ad aver interrotto le operazioni in Russia.

Il produttore di birra olandese ha dichiarato che interromperà la vendita, la produzione e la pubblicità della sua birra a marchio Heineken nel paese.

- Advertisement -

Adotterà inoltre misure immediate per delimitare le sue operazioni russe dalle sue attività più ampie e ha affermato che non accetterà più “nessun vantaggio finanziario netto derivato dalle nostre operazioni russe”. Heineken aveva già annunciato l’intenzione di fermare tutti i nuovi investimenti e le esportazioni in Russia.

In una dichiarazione Heineken ha affermato che sta “valutando le opzioni strategiche per il futuro delle nostre operazioni russe. Vediamo una chiara distinzione tra le azioni del governo e dei nostri dipendenti in Russia. Per più di 20 anni, i nostri dipendenti locali sono stati membri stimati della nostra attività Heineken. Supportare i nostri dipendenti e le loro famiglie è un principio chiaro mentre definiamo il percorso da seguire”.

Heineken ha affermato che aumenterà anche il sostegno e le donazioni alle ONG che operano in Polonia, Ungheria, Romania e Slovacchia.