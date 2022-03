La Spagna invierà in Ucraina 1.370 lanciagranate anticarro, mitragliatrici leggere e 700.000 munizioni

- Advertisement -

AgenPress – La Spagna invierà 1.370 lanciagranate anticarro in Ucraina come parte del suo primo carico di armi offensive per aiutare contro l’invasione russa.

La spedizione includerà anche mitragliatrici leggere e 700.000 colpi di munizioni per fucili e mitragliatrici, ha affermato il ministro della Difesa spagnolo Margarita Robles.

“Tutto andrà a bordo degli aerei dell’aeronautica spagnola in un luogo in Polonia vicino al confine, dove lo riceveranno i funzionari ucraini”, ha detto Robles in un’intervista a tarda notte sul canale televisivo spagnolo Antena 3.

Robles ha affermato che le armi “sono molto importanti perché il materiale consente una difesa molto individualizzata, anche da parte di persone che non hanno molta esperienza nell’uso delle armi”.

Dopo aver enfatizzato per giorni i suoi aiuti umanitari all’Ucraina, oltre a inviare alcune attrezzature militari difensive, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che “la Spagna consegnerà alla resistenza ucraina materiale militare offensivo” in parlamento mercoledì.

Nell’intervista, Robles ha riconosciuto alcune divisioni sulle spedizioni di armi nel giovane partner della coalizione del governo a guida socialista, il partito di sinistra Podemos.

Ma ha detto che il gabinetto del Primo Ministro era fermamente favorevole, soprattutto considerando “come si stanno svolgendo gli eventi e i bombardamenti (russi) della popolazione civile”.