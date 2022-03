La Svizzera vuole ospitare colloqui Kiev-Mosca. Zelensky, Nestlé fa affari con la Russia che ha invaso l’Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato aziende, tra cui la Nestlé, per aver condotto affari come al solito con la Russia “anche se i nostri figli stanno morendo”.

In videoconferenza davanti al parlamento svizzero a Berna ha esortato le aziende svizzere a smettere di fare affari in Russia e ha detto alle banche del paese di congelare i fondi appartenenti all’élite del Cremlino.

Zelensky ha condannato le aziende che hanno mantenuto gli affari con la Russia, nonostante l’assedio di Mariupol citando espressamente il gigante alimentare Nestlé.

Lo slogan dell’azienda è “buon cibo, bella vita”.

“Gli affari funzionano in Russia anche se i nostri bambini stanno morendo e le nostre città vengono distrutte”, e mentre le persone a Mariupol erano “senza cibo, senza acqua, senza elettricità, sotto i bombardamenti”.

Zelensky ha detto che è “doloroso” che coloro che stanno dietro al conflitto abbiano dei fondi nascosti in Svizzera.

“Il denaro delle persone che hanno scatenato questa guerra è nelle vostre banche. Aiutate a combatterlo. In modo che i loro fondi siano congelati”, ha detto, esortandoli a unirsi alla “lotta contro il male”.

Zelensky ha chiesto che fossero spogliati delle loro proprietà e privilegi. Il numero dei russi ricchi residenti in Svizzera è cresciuto negli ultimi anni.

Il presidente svizzero Ignazio Cassis si è unito a diplomatici ucraini e ad altri diplomatici su un palco sopra uno striscione con la scritta “Solidarietà con l’Ucraina. Ferma la guerra ora”.

“Sono profondamente colpito, caro Volodymyr, dalla tua volontà di resistere, dalla tua volontà di andare avanti e dalla tua volontà e dalla volontà della tua popolazione di superare questa terribile crisi”.

Cassis ha detto che sperava che le armi tacessero presto e ha detto che la Svizzera era pronta a mediare o ospitare negoziati. In precedenza, in un articolo di giornale, Cassis aveva affermato che la guerra della Russia in Ucraina è stata guidata da una “follia devastante” e ha affermato che la Svizzera è pronta a pagare il prezzo per la difesa della libertà e della democrazia, eguagliando le sanzioni dell’UE contro la Russia.

Yevheniia Filipenko, ambasciatrice dell’Ucraina a Ginevra, ha detto alla folla a Berna: “Quello che sta accadendo in Ucraina è un attacco non solo all’Ucraina, al popolo ucraino, è un attacco a tutti noi.

“Dobbiamo lavorare insieme per garantire che queste atrocità si fermino e non si ripetano mai più.

“Grazie, la Svizzera per il tuo aiuto all’Ucraina e agli ucraini. Insieme vinceremo”, ha concluso Zelensky.