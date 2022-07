L’Afghanistan è il più grande produttore mondiale di oppio ed eroina. Vittime anche i cani, molti in overdose

- Advertisement -

AgenPress – Centinaia di uomini, stanchi di eroina, oppio e metanfetamina, erano sparsi sulla collina che sovrasta Kabul, alcuni in tende, altri sdraiati nella terra. I cani si aggiravano furtivamente perché a volte gli somministravano droghe e c’erano corpi di cani in overdose in mezzo alla spazzatura. Anche gli uomini qui scivolano, tranquilli e soli, oltre il confine dall’oblio e dalla disperazione alla morte.

“C’è un uomo morto accanto a te”, mi ha detto qualcuno mentre mi facevo strada tra loro, scattando foto. “Abbiamo seppellito qualcuno laggiù prima”, ha detto un altro.

Un uomo giaceva a faccia in giù nel fango, immobile. Lo scossi per una spalla e gli chiesi se era vivo. Girò un po’ la testa, appena fuori dal fango, e sussurrò di sì.

“Stai morendo. Cerca di sopravvivere. Va bene. Va bene morire”.

Sollevò un po’ il corpo. Gli ho dato dell’acqua e qualcuno gli ha dato una pipa di vetro di eroina. Fumarla gli dava un po’ di energia. Ha detto che si chiamava Dawood. Aveva perso una gamba a causa di una mina circa un decennio fa durante la guerra; dopo di che non ha potuto lavorare e la sua vita è andata in pezzi. Si era rivolto alla droga per scappare.

La tossicodipendenza è stata a lungo un problema in Afghanistan, il più grande produttore mondiale di oppio ed eroina e ora una delle principali fonti di metanfetamina. I ranghi dei tossicodipendenti sono stati alimentati dalla povertà persistente e da decenni di guerra che hanno lasciato indenni poche famiglie.

Sembra solo peggiorare da quando l’economia del paese è crollata dopo la presa del potere da parte dei talebani nell’agosto dello scorso anno e la conseguente sospensione dei finanziamenti internazionali. Le famiglie che un tempo erano in grado di cavarsela si sono viste tagliare i mezzi di sussistenza, lasciando molte a malapena in grado di permettersi il cibo. Milioni di persone si sono unite ai ranghi degli impoveriti.

Il numero crescente di tossicodipendenti si trova intorno a Kabul, che vivono nei parchi e nelle fognature, sotto i ponti, su pendii aperti.

Un sondaggio del 2015 delle Nazioni Unite ha stimato che fino a 2,3 milioni di persone avevano fatto uso di droghe quell’anno, il che sarebbe stato pari a circa il 5% della popolazione dell’epoca. Ora, sette anni dopo, il numero non è noto, ma si ritiene che sia solo aumentato, ha affermato il capo del dipartimento per la riduzione della domanda di droga, il dottor Zalmel, che come molti afgani usa un solo nome.

I talebani, che hanno preso il potere quasi un anno fa, hanno lanciato una campagna aggressiva per sradicare la coltivazione del papavero. Allo stesso tempo, hanno ereditato la politica del governo estromesso e sostenuto a livello internazionale di radunare i tossicodipendenti e costringerli nei campi.