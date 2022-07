Lampedusa. Nell’hotspot 1.871 migranti a fronte dei 350 posti disponibili. La Tunisia sventa 19 partenze

- Advertisement -

AgenPress – Sono 1.871 i migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa, a fronte dei 350 posti disponibili. A loro si sono aggiunti i 22 tunisini che erano su un’imbarcazione di 5 metri, partita da Chebba, che sono stati intercettati a 3 miglia dal porto da una motovedetta della Guardia di finanza. Con l’arrivo dei 22, fra cui 4 donne e 3 minori, salgono a 7 gli sbarchi registratisi dall’alba.

Salgono a 6 con 270 immigrati, in neanche un paio d’ore, gli sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie. La motovedetta Cp319 della Guardia costiera, fra 25 e 3 miglia dalla costa, ha intercettato un barchino partito da Sfax con 30 migranti, fra cui 10 donne, che hanno detto di essere fuggiti da Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e Burkina. Prima era stata agganciata un’imbarcazione di 11 metri, salpata da Zuara, in Libia, con 45 egiziani e bengalesi. I natanti erano alla deriva, così come la barca di 10 metri con 73 egiziani, bengalesi, marocchini e sudanesi.

La Guardia costiera tunisina, nell’ambito della lotta al fenomeno dell’immigrazione clandestina, nella notte tra il 23 e il 24 luglio, ha bloccato in varie regioni della Tunisia 19 “attraversamenti delle frontiere marittime”, rende noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook, precisando che durante le operazioni in mare sono state soccorse 215 persone (116 di diverse nazionalità africane, il resto tunisini). Sequestrata anche una somma in contanti di 5000 euro. “Dopo aver sentito il parere della procura, sono state adottate nei loro confronti le necessarie misure”.