Latina. Damiano Coletta, di nuovo sindaco del centrosinistra con la maggioranza di centrodestra

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Damiano Coletta è stato rieletto sindaco di Latina. Il candidato del Centrosinistra batte nettamente l’avversario di Centrodestra Vincenzo Zaccheo. A scrutinio ancora da terminare, il vantaggio del sindaco uscente è tale da impedire un recupero dell’avversario.

Coletta ha vinto con il 54,90 per cento, a fronte del 45,10 per cento ottenuto dall’avversario di centrodestra Vincenzo Zaccheo, in seguito allo scrutinio di tutte e 116 le sezioni.

Coletta si troverà ora ad amministrare la città con una maggioranza formata dai consiglieri del Centrodestra, che al primo turno ha conquistato la maggioranza dei seggi.

“È il momento del rilancio, dello sviluppo – dice Coletta- il mio pensiero è anche per chi durante al pandemia ha avuto un dolore, per chi ha perso il lavoro: è tempo di ridurre le disuguaglianze sociali, è tempo di una città solidale. I giovani sono stati la mia e la mia energia in questa campagna elettorale, Latina ha un futuro”. Coletta ha poi sottolineato: “neanche tutto il centrodestra si è riconosciuto nella scelta di Zaccheo, dico di lavorare per il bene comune”.