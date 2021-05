Lavoro. Bombardieri (Uil), Draghi ha ascoltato Confindustria, a rischio dai 500mila a 2 mln di posti

AgenPress – “I posti a rischio alla fine del blocco dei licenziamenti dal primo luglio va da 500.000 a 2 milioni. Draghi ha ascoltato solo Confindustria”

Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in un’intervista a Radio anch’io affermando che la norma non è stata frutto di mediazione ma “recepimento delle richieste di Confindustria”.

Bombardieri ricorda che il 74% delle risorse messe in campo dal Governo per fronteggiare la pandemia è stata presa dalle imprese, parlando di “bomba sociale” se non si farà, prima della fine del blocco dei licenziamenti, la riforma degli ammortizzatori sociali. “Ci aspettiamo una situazione molto complicata Bankitalia dice che le persone sicuramente a rischio sono oltre 500.000. I nostri dati parlano di una platea due milioni. Il range è tra i 500.000 e i due milioni. Bisogna dare una risposta ai lavoratori per non far scoppiare una bomba sociale”.