Lavoro. Ok unanime a norme licenziamenti. Confindustria contraria: “colpo basso”

AgenPress – “Il recente consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità un dl condiviso da tutte le forze politiche di maggioranza e discusso in pre-consiglio il giorno prima”.

E’ quanto si apprende da fonti del ministero del Lavoro. Il decreto Sostegni bis, sottolineano le stesse fonti del ministero, “ha importanti misure per garantire il mantenimento dei posti di lavoro e la ripartenza delle attività private che vengono sostenute con diversi strumenti mirati, compresa la norma sulla proroga del blocco dei licenziamenti a fine agosto per chi chiede la cig Covid entro fine giugno e l’azzeramento delle addizionali per tutto il 2021 per chi usa la cig ordinaria impegnandosi a non licenziare”.

“Un colpo basso”, un “errore” che non fa altro che “prolungare ulteriormente l’incertezza”. Da Nord a Sud le associazioni territoriali di Confindustria si scagliano contro il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la sua proposta di proroga del blocco dei licenziamenti. Serve “chiarezza” dicono ad esempio in una nota unitaria le Confindustrie del Nord, arrivando a fare un appello “al premier Draghi per la sua competenza, affidabilità e coerenza affinché trovi una soluzione nell’interesse di tutti gli italiani, per una vera ripresa economica e sociale”.