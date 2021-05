Libia. Mezzaluna Rossa, 50 migranti morti in naufragio

AgenPress – Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti nel naufragio della loro imbarcazione davanti alla costa della città libica di al Zawiya.

Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya in un Tweet. Precedentemente, l’Oim, l’agenzia dell’Onu per le migrazioni aveva riferito che almeno 11 persone sono morte dopo che il gommone su cui viaggiavano era affondato. A bordo di quest’ultimo vi erano in tutto 24 migranti, erano diretti in Europa. La Guardia Costiera libica ne ha salvati 12.