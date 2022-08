Luna. La Nasa identifica 13 possibili regioni per l’atterraggio dei prossimi astronauti. Tutte nel Polo Sud lunare

- Advertisement -

AgenPress – Mentre la NASA si prepara a rimandare gli astronauti sulla Luna sotto Artemis, l’agenzia ha identificato 13 possibili regioni per l’atterraggio vicino al Polo Sud lunare. Ogni regione contiene più potenziali siti di atterraggio per Artemis III, che sarà la prima delle missioni Artemis a portare l’equipaggio sulla superficie lunare, inclusa la prima donna a mettere piede sulla Luna.

“Selezionare queste regioni significa che siamo un passo da gigante verso il ritorno degli esseri umani sulla Luna per la prima volta dall’Apollo”, ha affermato Mark Kirasich, vice amministratore associato per la Divisione di sviluppo della campagna Artemis presso la sede della NASA a Washington. “Quando lo faremo, sarà diverso da qualsiasi missione precedente, poiché gli astronauti si avventurano in aree oscure precedentemente inesplorate dagli umani e gettano le basi per futuri soggiorni a lungo termine”.

La NASA ha identificato le seguenti regioni candidate per un atterraggio lunare Artemis III:

Faustini Rim A

Picco vicino a Shackleton

Cresta di collegamento

Collegamento dell’estensione della cresta

de Gerlache Cerchio 1

de Gerlache Rim 2

massiccio de Gerlache-Kocher

Haworth

Massiccio Malapert

Altopiano di Leibniz Beta

Bordo Nobile 1

Nobile Rim 2

Amundsen Rim

Ognuna di queste regioni si trova entro sei gradi di latitudine dal Polo Sud lunare e, collettivamente, contiene diverse caratteristiche geologiche. Insieme, le regioni forniscono opzioni di atterraggio per tutte le potenziali opportunità di lancio di Artemis III. I siti di atterraggio specifici sono strettamente legati alla tempistica della finestra di lancio, quindi più regioni garantiscono la flessibilità per il lancio durante tutto l’anno.

Per selezionare le regioni, un team di scienziati e ingegneri dell’intera agenzia ha valutato l’area vicino al Polo Sud lunare utilizzando i dati del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e decenni di pubblicazioni e scoperte di scienze lunari. Oltre a considerare la disponibilità della finestra di lancio, il team ha valutato le regioni in base alla loro capacità di consentire un atterraggio sicuro, utilizzando criteri tra cui pendenza del terreno, facilità di comunicazione con la Terra e condizioni di illuminazione. Per determinare l’accessibilità, il team ha anche considerato le capacità combinate del razzo Space Launch System, della navicella spaziale Orion e del sistema di atterraggio umano Starship fornito da SpaceX .

Tutte le regioni considerate sono scientificamente significative per la loro vicinanza al Polo Sud lunare, che è un’area che contiene regioni permanentemente in ombra ricche di risorse e di terreni inesplorati dall’uomo.

“Molti dei siti proposti all’interno delle regioni si trovano tra alcune delle parti più antiche della Luna e, insieme alle regioni permanentemente in ombra, offrono l’opportunità di conoscere la storia della Luna attraverso materiali lunari non studiati in precedenza”, ha affermato Sarah Noble , Artemis capo della scienza lunare per la divisione di scienze planetarie della NASA.

Il team di analisi ha valutato altri criteri di atterraggio con obiettivi scientifici specifici di Artemis III , incluso l’obiettivo di atterrare abbastanza vicino a una regione costantemente in ombra da consentire all’equipaggio di condurre una passeggiata lunare, limitando al contempo i disturbi durante l’atterraggio. Ciò consentirà all’equipaggio di raccogliere campioni e condurre analisi scientifiche in un’area senza compromessi, fornendo importanti informazioni sulla profondità, la distribuzione e la composizione del ghiaccio d’acqua che è stata confermata al Polo Sud della Luna.