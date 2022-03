Mariupol. Deputata. “Già 130 persone uscite vive dal rifugio sotto il teatro”

- Advertisement -

AgenPress – Non ci sono ancora informazioni su possibili vittime o sulle condizioni dei sopravvissuti dopo che un edificio teatrale, che veniva utilizzato come rifugio, è stato colpito nella città assediata di Mariupol, in Ucraina.

Sono 130 le persone finora uscite vive dal teatro, secondo l’agenzia Ukrinform citando la parlamentare ucraina Olga Stefanyshyna. “Il rifugio antiaereo vicino al Mariupol Drama Theatre ha resistito. Circa 130 persone sono già state salvate. I blocchi sono stati smantellati”, ha scritto su Facebook la deputata.

- Advertisement -

Si ritiene che circa 1.200 persone si fossero rifugiate nel teatro quando è stato colpito da quello che i funzionari ucraini affermano essere stato un attacco aereo russo.

I primi rapporti giovedì mattina dell’ex capo regionale di Donetsk, Sergiy Taruta, secondo cui le persone stavano emergendo vive dalle macerie dell’edificio sono stati supportati da Liudmyla Denisova, commissario per i diritti umani del parlamento ucraino.

“A Mariupol è iniziata la liberazione dei civili dalle macerie del teatro. L’edificio ha resistito all’impatto di una bomba ad alta potenza e ha protetto la vita delle persone nascoste nel rifugio antiaereo. Sono in corso i lavori per sbloccare il seminterrato”, ha detto Denisova in una dichiarazione su Telegram.

Adulti e bambini, ha detto, stavano uscendo vivi, ma l’intera portata di ciò che era accaduto rimaneva poco chiara.

- Advertisement -

“Al momento non ci sono informazioni sui morti o sui feriti sotto le macerie del teatro”, ha detto.

Le foto aeree dell’edificio prima che fosse colpito mostrano chiaramente la parola russa per “bambini” dipinta a grandi lettere sul terreno su due lati dell’edificio.

Denisova ha definito l’attacco “un atto di genocidio e un terribile crimine contro l’umanità, come definito dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale”.

La Russia ha negato che le sue forze abbiano colpito l’edificio e ha invece accusato “i militanti del battaglione nazionalista ‘Azov'” di aver fatto saltare in aria il teatro.

Il Battaglione Azov è una milizia ultranazionalista che da allora è stata integrata nelle forze armate ucraine.