Marocco, islamisti sconfitti alle elezioni. Sbai: “I musulmani dicono no all’estremismo”

AgenPress. Elezioni in Marocco, “è stata l’alba più bella”, afferma Souad Sbai, Responsabile del Dipartimento Integrazione della Lega, commentando la notizia della sconfitta del partito islamista a favore delle forze moderate e liberali.

“Abbiamo seguito con ansia e trepidazione il conteggio dei voti, e con l’annuncio dei risultati finali possiamo dire che è cominciata una nuova era, dove non c’è più spazio per tendenze radicali e oscurantiste di nessun genere”, spiega Sbai, che ricopre anche l’incarico di Presidente dell’Associazione delle Donne Marocchine in Italia.

“La sconfitta degli islamisti in Marocco – prosegue – avrà ripercussioni in tutto il Nord Africa: presto ci sarà il tracollo definitivo di Ennahda in Tunisia, così in Libia le forze riconducibili alla Fratellanza Musulmana assaggeranno il sapore della sconfitta alle elezioni di dicembre”.

“Il mondo musulmano – da quello arabo all’Afghanistan, nei confronti dei talebani – ha dato dimostrazione ancora una volta di rigettare l’estremismo”, spiega la giornalista e scrittrice. “Ciò dovrebbe far riflettere l’Occidente, dove c’è ancora chi pensa di poter mantenere relazioni strategiche con paesi come Turchia e Qatar, i principali sponsor dell’islamismo radicale, mentre partiti e movimenti di sinistra continuano a flirtare con gli islamisti di ‘casa nostra’, aprendogli le porte della politica e delle istituzioni, come accade in Italia”.