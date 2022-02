Messaggio del Segretario Generale Antonio Guterres per la Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza 2022

AgenPress. Oggi, solo un ricercatore scientifico e ingegneristico su tre al mondo è una donna.

Barriere strutturali e sociali impediscono alle donne e alle ragazze di entrare e progredire nel campo scientifico.

La pandemia da COVID-19 ha ulteriormente accresciuto le disuguaglianze di genere, dalla chiusura delle scuole all’aumento della violenza e ad un maggiore onere nell’assistenza domiciliare.

Questa disuguaglianza sta privando il nostro mondo di enormi talenti e di innovazione. Abbiamo bisogno del punto di vista delle donne per garantire che la scienza e la tecnologia funzionino per tutti.

Possiamo – e dobbiamo – agire.

Con politiche che riempiano le aule di ragazze che studiano tecnologia, fisica, ingegneria, matematica.

Con misure mirate per garantire alle donne opportunità di crescita e leadership presso laboratori, istituti di ricerca e università.

Con determinazione per porre fine alla discriminazione e agli stereotipi sulle donne nella scienza.

E con sforzi più rigorosi per ampliare le opportunità per le donne appartenenti alle comunità minori.

Tutto ciò è particolarmente rilevante nel campo fondamentale dell’intelligenza artificiale.

C’è un legame diretto fra il basso numero di donne che lavorano nel settore dell’intelligenza artificiale, e gli assurdi algoritmi basati sui pregiudizi di genere che considerano gli uomini la normalità e le donne un’eccezione.

Abbiamo bisogno di più donne nello sviluppo dell’intelligenza artificiale che serve a tutti e contribuisce all’uguaglianza di genere.

Dobbiamo anche invertire i trend che allontanano le giovani scienziate dal perseguire carriere che ci aiutano ad affrontare la crisi climatica ed ambientale.

Ho insegnato ingegneria. So per esperienza personale che le ragazze e i ragazzi sono ugualmente capaci ed interessati alla scienza, sono pieni di idee e pronti a far progredire il nostro mondo.

Dobbiamo assicurare che abbiano accesso alle stesse opportunità di istruzione e lavorative in condizioni di parità.

In questa Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, invito tutti a creare un ambiente dove le donne possano realizzare il loro vero potenziale e che le ragazze di oggi possano diventare importanti scienziate ed innovatrici, creando un futuro giusto e sostenibile per tutti. Grazie.