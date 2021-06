Miami: crolla un palazzo di 12 piani

Si tratta di una struttura costruita nel 1981 con più di 130 unità abitative. 35 persone sono state tratte in salvo, una quindicina di famiglie sono state in grado di uscire da sole dall’edificio.

Centinaia gli uomini dei soccorsi arrivati nell’area: si scava tra le macerie con cani e droni. La zona intorno al luogo del crollo è stata chiusa al traffico. Sconosciute le cause del disastro: “È difficile immaginare come sia potuto accadere – ha commentato il sindaco – gli edifici non cadono giù così”.