Milleproroghe: voucher turismo esteso da 24 a 30 mesi

AgenPress. Il decreto Milleproroghe estende da 24 a 30 mesi dalla data di emissione il periodo di validità del voucher turismo, riconosciuto a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

“Oramai il decreto Milleproroghe si è trasformato in Millevergogne. Al confronto l’assalto alla diligenza di Ombre rosse è un meeting dell’amicizia tra indiani e cowboy” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“La vergogna dei voucher, un sopruso bello e buono che cancellava con un blitz la normativa nazionale ed europea, calpestando i diritti dei consumatori, viene ulteriormente prorogato nonostante la situazione sia economica che pandemica non sia certo quella del marzo 2020 e così gli italiani, costretti per 24 mesi a fare da banche al settore turistico, e che ora avrebbero avuto diritto, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi, al rimborso dell’importo versato, dovranno attendere altri 6 mesi per riavere i loro soldi. Un’indecenza, una sconcezza ripugnante e inaccettabile, una prepotenza!” conclude Dona.