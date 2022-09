Mollicone (FDI): “Centro di Roma è Far West, modificare legislazione su violenza su donne”

- Advertisement -

NOSTRO PRIMO IMPEGNO IN PARLAMENTO

AgenPress. “Il tema sicurezza è ogni giorno al centro delle cronache. La stazione Termini e le zone limitrofe come l’Esquilino e Piazza dei Cinquecento sono diventate un far west. Il degrado regna incontrastato ed è sotto gli occhi di tutti.

Anni di giunte di sinistra e non sono stati in grado di dare risposte concrete ai cittadini sempre più in balia della criminalità. Non è accettabile che si abbia paura ad attraversare Termine e zone limitrofe. In Parlamento ci impegneremo per modificare una legislazione troppo blanda.

Sarà il nostro primo atto nella XIX legislatura. Chi tenta di violentare una donna deve stare in galera, non può essere rimesso in libertà pronto per colpire di nuovo”.

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, candidato al collegio plurinominale Lazio 1 -01.