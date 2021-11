Mollicone (FDI) “La Cina cerca di attribuire all’Italia le responsabilità sulla pandemia”

- Advertisement -

“GOVERNO ITALIANO SI ATTIVI PER SMENTITA IMMEDIATA SU ORIGINE COVID. M5S QUINTA COLONNA COMUNISTI CINESI. FUORI CINESI DA CDA PARTECIPATE DALLO STATO

AgenPress. “La Cina cerca di attribuire all’Italia le responsabilità sulla pandemia, nonostante i molti studi e analisi che dimostrerebbero le mancanze del regime totalitario di Pechino nella gestione della pandemia, con arresti sommari dei giornalisti che hanno raccontato com’è andata veramente a Wuhan.

Mentre i comunisti cinesi cercano di attribuire irrealistiche colpe all’Italia, addirittura dicendo che il virus sarebbe nato qui da noi, Beppe Grillo, Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle agiscono da quinta colonna del regime.

Il governo si attivi, come ha richiesto Giorgia Meloni, per chiedere l’immediata smentita di queste falsità sull’origine del virus – così il componente dell’Alleanza inter-parlamentare sulla Cina, deputato Federico Mollicone – .

La Cina viola sistematicamente i diritti umani in Tibet, Xinjiang e Hong Kong e sfrutta per i propri interessi qualsiasi paese che rientri nella propria sfera d’influenza. Troviamo, infatti, surreale che l’ex sottosegretario del governo Conte 1 Geraci sia ora “portavoce” di Xi e degli interessi geopolitici della Cina sull’Afghanistan tramite gli accordi sulla Via della Seta: non ha visto cos’è successo in Africa con vere e proprie espropriazioni coloniali di terra?

L’Italia receda dagli accordi della Via della Seta e applichi la golden power su CDP Reti, partecipata da una compagnia statale cinese.”