Mosca. Il Cremlino non commenta l’invasione. 102 vittime civili in Ucraina, tra queste 7 bambini. 304 feriti

- Advertisement -

AgenPress – Il Cremlino ha rifiutato di commentare lunedì sui progressi della cosiddetta “operazione militare speciale” della Russia in Ucraina, riferendo domande sulla questione ai militari.

“Non credo che questo sia il momento di riassumere i risultati dell’operazione [militare], dobbiamo aspettare il completamento dell’operazione”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una teleconferenza con i giornalisti.

- Advertisement -

L’esercito russo ha riconosciuto le vittime ma non ha fornito cifre esatte.

L’invasione di Mosca ha incontrato una resistenza “più rigida del previsto” da parte dell’esercito ucraino e difficoltà inaspettate nel rifornire le sue forze, hanno detto domenica alla Galileus Web due alti funzionari statunitensi con conoscenza diretta.

Il bilancio ufficiale delle vittime civili raggiunge il triplo: l’ultimo bilancio delle vittime civili in Ucraina è di 102, con 304 feriti, ma si teme che la cifra reale sia “considerevolmente più alta”, ha detto lunedì Michelle Bachelet delle Nazioni Unite.

- Advertisement -

Il bilancio delle vittime include sette bambini, ha detto Bachelet, aggiungendo: “La maggior parte di questi civili è stata uccisa da armi esplosive con un’ampia area di impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e sistemi missilistici multi-lancio e attacchi aerei”.

Secondo Bachelet, 422.000 persone sono fuggite dall’Ucraina, mentre altri civili ancora nel Paese sono “costretti a rannicchiarsi in diverse forme di rifugi antiaerei, come stazioni sotterranee, per sfuggire alle esplosioni”.