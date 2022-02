Mosca. Portavoce Esteri, gravi conseguenze se Finlandia o Svezia aderiscono all’alleanza di difesa Nato

- Advertisement -

AgenPress – La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che l’adesione di Finlandia o Svezia all’alleanza di difesa Nato susciterebbe una seria risposta da parte di Mosca.

Parlando durante una conferenza stampa a Mosca, ha minacciato che se uno dei paesi nordici avesse cercato di aderire all’alleanza per la sicurezza “avrebbe gravi conseguenze militari e politiche che richiederebbero al nostro paese di adottare misure reciproche”.

“Consideriamo l’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare come un fattore importante per garantire sicurezza e stabilità nell’Europa settentrionale”, ha affermato Zakharova.

Sebbene la Finlandia cooperi con l’alleanza per la sicurezza in alcune questioni e partecipi alla riunione odierna dell’organismo a Bruxelles, non ha aderito formalmente al blocco.

Il mese scorso, il primo ministro Sanna Marin ha affermato che era “molto improbabile” che la Finlandia facesse domanda per l’adesione alla Nato durante il suo mandato.