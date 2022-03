Mosca. Putin, obiettivo non è occupare l’Ucraina. Operazione forze armate si sta svolgendo con successo

- Advertisement -

AgenPress – “L’obiettivo della Russia non è occupare l’Ucraina”. Lo dice il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass.

A subire “un vero genocidio” sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni, ha detto ancora Putin. “Le sanzioni occidentali hanno colpito duramente l’intera economia globale”.

L’operazione delle forze armate russe in Ucraina “si sta sviluppando con successo e strettamente secondo i piani”. La Russia, ha aggiunto, “non aveva altra scelta per garantire la propria sicurezza che quella di attuare l’operazione militare in Ucraina”.

L’atteggiamento occidentale nei confronti dei russi è come i “pogrom”, ha aggiunto riferendosi alle persecuzioni contro le minoranze religiose nel corso della storia, anche in Russia, soprattutto contro quelle ebraiche.