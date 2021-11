Muore a 41 anni Virgil Abloh, direttore artistico di Louis Vuitton. Era malato di una forma rara di cancro cardiaco

- Advertisement -

AgenPress – Virgil Abloh, fondatore del marchio di moda Off-White e primo afroamericano a ricoprire il ruolo di direttore artistico per Louis Vuitton, è morto all’età di 41 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Abloh aveva combattuto “privatamente” contro l’angiosarcoma cardiaco dal 2019 prima di soccombere alla malattia, secondo una dichiarazione della pagina Instagram verificata di Abloh. Il sarcoma cardiaco è un raro tipo di cancro cardiaco maligno primitivo.

“Attraverso tutto ciò, la sua etica del lavoro, infinita curiosità e ottimismo non hanno mai vacillato. Virgilio è stato guidato dalla sua dedizione al suo mestiere e alla sua missione di aprire le porte agli altri e creare percorsi per una maggiore uguaglianza nell’arte e nel design … spesso diceva: “Tutto quello che faccio è per la versione diciassettenne di me stesso”, credendo profondamente nel potere dell’arte di ispirare le generazioni future”. continua il post su Instagram.

“Siamo tutti scioccati da questa terribile notizia”, ​​ha dichiarato in una nota Bernard Arnault, CEO di LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE.

“Virgil non era solo un designer geniale e un visionario, ma era anche un uomo con un’anima bellissima e una grande saggezza... La famiglia LVMH si unisce a me in questo momento di grande dolore, e stiamo tutti pensando ai suoi cari dopo la morte del marito, del padre, del fratello o del loro amico”, ha detto Arnault

Abloh era considerato un pioniere per gli stilisti di moda neri, secondo gli addetti ai lavori dell’industria della moda. Era anche un DJ, un musicista e un designer di mobili.

Abloh è nato a Rockford, nell’Illinois. I suoi genitori erano immigrati dal Ghana. Ha lavorato come direttore creativo per il collega nativo dell’Illinois, il rapper Kanye West e poi è passato alla sua passione per il design della moda dopo essersi laureato all’Università del Wisconsin-Madison in ingegneria civile e architettura presso l’Illinois Institute of Technology.

Con West, ha disegnato la copertina per l’album di Kanye West e Jay-Z, “Watch The Throne”.

Dopo aver acquisito esperienza come stagista presso Fendi e aver lavorato con West, ha fondato il suo marchio di streetwear di lusso, Off-White LLC. Ha collaborato con altri marchi tra cui Nike, Ikea ed Evian, e ha anche disegnato un abito da sposa per la moglie di Justin Beiber, Hailey Beiber.