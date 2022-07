Muore a 73 anni Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente Donald. “Era una donna meravigliosa”

Quel matrimonio le ha permesso di lasciare il suo paese d’origine comunista senza disertare.

Ivana Trump ha sposato Donald Trump nel 1977 e, sebbene a volte sembrasse oscurare il suo famoso marito, era praticamente la metà della coppia di potere degli anni ’80, servendo al suo fianco nella Trump Organization come vicepresidente per l’interior design.

Ha anche gestito il Plaza Hotel, una delle migliori proprietà della famiglia.

“Sono molto rattristato di informare tutti coloro che l’hanno amata, di cui ce ne sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York City”, ha pubblicato Donald Trump su Truth Social. “Era una donna meravigliosa, bellissima e straordinaria, che conduceva una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, perché lo eravamo tutti fiero di lei. Riposa in pace, Ivana!”

Il loro travagliato matrimonio e divorzio sono diventati oggetto di interesse pubblico mondiale, quando la relazione di Donald Trump con Marla Maples è diventata pubblica e la loro divisione è stata finalizzata nel 1992.

Il suo divorzio l’ha resa un’eroina per le mogli respinte ovunque, ottenendo un cameo nel film del 1996 “The First Wives Club”, in cui ha detto ai personaggi: “Non arrabbiarti, prendi tutto”.

Ivana Trump si è sposata quattro volte, una prima di The Donald e tre dopo.

Dopo il divorzio, ha sviluppato le sue linee di abbigliamento, gioielli e prodotti di bellezza.

È stata autrice di diversi libri, l’ultimo intitolato “Raising Trump”, e ha anche scritto una colonna di consigli.