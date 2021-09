Nasce a Cosenza il primo Istituto culturale “Dante – Dannunzio”

- Advertisement -

AgenPress. Verrà istituito in Calabria il primo Istituto Nazionale di Studi Dante – D’Annunzio, il cui obiettivo sarà quello di legare, in un modello comparativo, la presenza letterario – estetica e la forza metafisica e antropologica tra Dante Alighieri e Gabriele D’annunzio.

Due capisaldi, unici, del pensiero libero nella modernità dei loro rispettivi contesti.

A dirigere l’Istituto sarà Pierfranco Bruni, nome di spicco della cultura del Novecento e dantista. A seguire e a coordinare l’Istituto sarà Micol Bruni, saggista e autrice di numerosi libri, già cultrice della materia alla Uniba e massima esperta sulle Minoranze storico – linguistiche dell’opera di Machiavelli e del Dante “conviviale” e del “Monarchia” e di D’Annunzio e la politica, più volte chiamata dal Mic per consulenze scientifiche. Anch’essa, come il direttore, è di origini calabresi.

Soprattutto nell’anno delle celebrazioni del DANTE700 l’Istituto sarà al centro di diverse iniziative come una mostra sul canto della poesia “Da D’Annunzio a Dante. L’inverosimile e il divino”, seguirà una pubblicazione a varie voci dal titolo: “Se Dante è il divino, D’Annunzio è l’inimitabile vate”.

L’Istituto è organismo collaborante del Centro Studi e Ricerche Francesco Grisi e del Sindacato Libero Scrittori Italiani. La sede è nella Villa Bruni – Centro di studi letterari e filosofici – di San Lorenzo del Vallo a 35 chilometri da Cosenza, ma anche a Cosenza aprirà la sua sede. È già attiva una sede a Roma. Come a Taranto che si legherà a Cosenza. A Taranto sono in programmazione già cinque incontri.

L’obiettivo dunque è anche quello di continuare gli appuntamenti dopo le celebrazioni dantesche e il centenario della pubblicazione del “Notturno” dannunziano. L’inaugurazione è stata fissata per settembre, il 12 settembre, in occasione della morte di Dante. Ma è già presente con conferenze su piattaforme, in questa fase, e collegamenti con tutte le sedi culturali internazionali che svolgono attività di promozione della cultura italiana e svolgono manifestazioni su Dante.

Un Istituto unico non solo per la Calabria e per Cosenza, ma per l’intera comunità culturale.

Vedrà la collaborazione di veri e seri studiosi e cultori di Dante e D’Annunzio.