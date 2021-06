Nato. Biden, crescente consapevolezza che abbiamo nuove sfide, Russia e Cina

AgenPress – “Abbiamo delle nuove sfide, abbiamo la Russia e la Cina. La Nato è importantissima e se non ci fosse la si dovrebbe inventare”. Così il presidente Usa Joe Biden nel suo bilaterale con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“C’è una crescente consapevolezza negli ultimi due anni che abbiamo nuove sfide. Abbiamo la Russia che non agisce nel modo in cui speravamo. E anche la Cina”.

Biden ha poi lodato l’articolo 5, definendolo un “sacro obbligo” e si è congratulato con Stoltenberg per la sua leadership, il quale, a sua volta, ha ringraziato Biden “per il suo solido impegno nei confronti della nostra Alleanza e il suo sostegno per l’agenda Nato 2030” che ha come obiettivo di “rafforzare la nostra alleanza in un mondo più competitivo”. Il politico norvegese aggiunge poi su Twitter: “So che possiamo contare sull’America e l’America può contare sulla Nato”.