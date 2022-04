Nato. Stoltenberg. La guerra potrebbe durare anni, Putin vuole ancora “l’intera Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – Sebbene la Russia stia ora concentrando il suo assalto sull’Ucraina orientale, la NATO non ha visto “nessuna indicazione” che l’obiettivo del presidente russo Vladimir Putin di controllare l’intero paese sia cambiato, ha affermato mercoledì il segretario generale Jens Stoltenberg.

Parlando ai giornalisti prima di un incontro a Bruxelles dei ministri degli esteri degli alleati della NATO, Stoltenberg ha anche avvertito che la guerra in Ucraina potrebbe durare anni.

“Non abbiamo visto alcuna indicazione che il presidente Putin abbia cambiato la sua ambizione di controllare l’intera Ucraina e anche di riscrivere l’ordine internazionale, quindi dobbiamo essere preparati per il lungo periodo”, ha affermato.

“Dobbiamo essere realistici e renderci conto che questo potrebbe durare a lungo, per molti mesi o addirittura anni”.

I ministri degli esteri dei paesi della NATO si incontreranno mercoledì e giovedì per discutere dell’aumento del sostegno all’Ucraina.

Kiev ha richiesto carri armati e jet da combattimento in aggiunta ai sistemi di difesa già forniti dall’Occidente.

“Non entrerò in tutti i dettagli del tipo esatto di equipaggiamento delle armi che gli alleati stanno fornendo, ma posso dire che la totalità di ciò che stanno facendo gli alleati è significativa, e ciò include alcuni sistemi più pesanti combinati con sistemi più leggeri”, ha detto Stoltenberg.

Ha avvertito che la guerra in Ucraina avrà implicazioni sulla sicurezza a lungo termine per l’Europa, indipendentemente da quando finirà.

“Abbiamo visto la volontà del presidente Putin di usare la forza militare per raggiungere i suoi obiettivi. E questo ha cambiato la realtà della sicurezza in Europa per molti, molti anni”.