AgenPress. Nei prossimi tre mesi 54 milioni di dosi di vaccino arriveranno in Italia, secondo quanto ha annunciato il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton.

In compenso, ha spiegato, la Ue potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno con AstraZeneca, che finora ha consegnato «solo il 30% delle dosi previste nell’accordo».