New York. Davide Giri studente della Columbia University ucciso a coltellate. Arrestato un ragazzo membro della gang EveryBody Killer

AgenPress – Stava tornando a piedi al campus della Columbia dopo l’allenamento con la sua squadra di calcio, il NY International Fc, dove giocava da difensore, quando Davide Giri ha trovato il suo assassino.

A un isolato dal Morningside Park, dove nel dicembre 2019 venne uccisa una studentessa di 18 anni, Tessa Majors, Giri, 30 anni, dottorando alla Columbia con un lungo elenco di master di prestigio conseguiti in tutto il mondo, dal Politecnico di Torino a Shangai, è stato accoltellato all’addome da una persona che poi è fuggita a piedi. Secondo una prima ricostruzione della polizia, Giri sarebbe riuscito a trascinarsi per strada, in cerca di aiuto, prima di perdere i sensi, all’angolo tra la 123 Street e Amsterdam Avenue, a sud di Harlem. Portato al vicino Mount Sinai Saint Luke’s Hospital, l’uomo è morto poco dopo.

Secondo la polizia, l’assassino sarebbe Vincent Pinkney, afroamericano di 25 anni, undici precedenti per rapina e aggressione, in libertà vigilata, membro di una gang criminale chiamata EveryBody Killer. Pinkney è stato riconosciuto dal testimone di una seconda aggressione, avvenuta poco distante e un quarto d’ora dopo quella a Giri. Malaspina è stato accoltellato alla schiena mentre camminava all’angolo tra la 110 Street e Cathedral Parkway, dove si trova il ristorante italiano ‘Giovannie’s’. Ricoverato in ospedale, sarebbe in “condizioni stabili”, ma non in pericolo di vita. I due italiani potrebbero essere stati scelti a caso in un tentativo di rapina finita male.

Il presidente della Columbia University, Lee Bollinger, ha parlato di “notizia inspiegabilmente triste e profondamente sconvolgente”.

Giri viveva da anni al campus insieme agli altri studenti.

Commosso il messaggio del NY International FC, la squadra di calcio in cui Davide militava: “Riposa in pace, caro amico. – si legge nel post pubblicato sulla pagina ufficiale del team – Non esistono parole per descrivere le nostre sensazioni. La scorsa notte, dopo un allenamento e mentre tornava a casa, il nostro amato compagno di squadra e pilastro del club, Davide Giri, è stato accoltellato fatalmente. Davie era la persona più buona e luminosa della squadra: quest’anno ha visto vincere l’Europeo all’Italia, lo Scudetto all’Inter, ed ha dato un grande contributo ai nostri successi negli anni. Ti vogliamo bene, amico, sei stato una roccia della nostra difesa e noi giocheremo e vinceremo per te, perchè è questo che volevi. Un leone non muore mai, dorme“.