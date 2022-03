I ministri degli esteri Nato hanno respinto l’ipotesi di una no fly zone sui cieli ucraini

AgenPress. Non sono bastati i raid aerei che hanno quasi raso al sullo la città di Chernihiv, sul confine bielorusso.

Venerdi, i ministri degli esteri Nato hanno respinto l’ipotesi di una no fly zone sui cieli ucraini: farlo, dicono, significherebbe dover abbattere jet russi ed entrare in guerra con Mosca.

Ma per il presidente Zelensky si tratta della conferma che il paese dovrà resistere da solo “Il vertice della NATO – ha dichiarato parlando alla nazione – è stato debole, confuso, e dimostra che non tutti considerano la lotta per la libertà in Europa come l’obiettivo numero uno”.