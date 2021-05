Nuova impennata di casi di Covid a Taiwan

Tutte le scuole e i luoghi pubblici non essenziali, compresi i locali di intrattenimento (cinema, teatri e musei), saranno chiusi a tempo indeterminato. Le strade sono pressochè deserte.

I soldati dell’esercito taiwanese sono stati reclutati per disinfettare le stazioni della metropolitana, mentre i residenti di New Taipei City vengono sottoposti a tamponi a tappeto e attendono con una certa ansia i risultati dei loro test. In caso di positività, scatta la quarantena per tutta la famiglia.