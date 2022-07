Omicidio Abe, Papa Francesco: sono vicino al popolo giapponese

- Advertisement -

AgenPress. In un telegramma di cordoglio il Papa esprime profondo dolore per l’assassinio dell’ex premier e invita i suoi connazionali a rafforzare il loro “storico impegno” per la pace e la nonviolenza.

Francesco scrive per il tramite del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al nunzio apostolico in Giappone, monsignor Leo Boccardi, per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Shinzo Abe, l’ex premier del Paese del Sol Levante assassinato ieri a sangue freddo da un uomo, mentre il leader politico era in strada impegnato in un comizio elettorale.

