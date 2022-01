On. Zambelli (Gruppo ID): “Covid, in Svizzera si sperimenta un vaccino sotto forma di cerotto”

- Advertisement -

AgenPress. “Stiamo apprendendo in questi giorni dell’arrivo di una nuova arma contro il Covid: il vaccino con il cerotto.

La sperimentazione inizierà tra una settimana all’Unisanté di Losanna, in Svizzera, su 26 volontari sani che verranno seguiti dai ricercatori per circa sei mesi. Il nuovo dispositivo di ultima generazione, chiamato vaccino PepGNP-Covid19, sviluppato in Inghilterra da Emergex Vaccines, dovrebbe essere efficace non solo contro tutte le varianti del Covid, ma anche contro tutti i coronavirus.

L’obiettivo di questo cerotto, come ha sottolineato Alix Miauton, capo della sperimentazione clinica, è quello di sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine del virus, al fine di fornire una protezione più duratura, più rapida e più ampia contro le varianti. Il medicinale in questione punta infatti ad indurre l’immunità cellulare anziché alla creazione di anticorpi.

La sua entrata in commercio è prevista per il 2025.

Alla luce di tale novità ho chiesto alla Commissione Europea se fosse a conoscenza di questa sperimentazione e se ritiene che questa nuova arma contro il Covid, una volta sperimentata possa essere presa in considerazione anche per i Paesi membri dell’UE”.

Questo quanto afferma in una nota stampa l’On. Zambelli, firmataria insieme agli Europarlamentari Campomenosi, Lizzi, Sardone, Ceccardi, Baldassarre e Da Re, di un’interrogazione alla Commissione sul tema del vaccino tramite cerotto.