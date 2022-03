Onu. La Russia smentisce attacco alla centrale, è una bugia. Usa, evitata per poco una catastrofe nucleare

- Advertisement -

AgenPress – L’ambasciatore russo all’Onu, Vasily Nebenzya, ha definito “una bugia” l’accusa a Mosca di aver attaccato una centrale nucleare in Ucraina.

Secondo la ricostruzione di Nebenzya l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia altro non è stato che un “piccolo scontro a fuoco con le forze ucraine”. “Queste dichiarazioni sono semplicemente false e fanno parte di una campagna senza precedenti di disinformazione e bugie contro la Russia”, ha insistito l’ambasciatore russo all’Onu.

La situazione alla centrale di Zaporizhzhia è ora sotto controllo e non vi è stato alcun rilascio di radioattività. Nel sito, i reattori vengono chiusi, il che li mette in uno stato sicuro.

I reattori stessi sono ben schermati e resistenti al fuoco o agli urti. Ma più in generale, dovremmo preoccuparci del fatto che gli impianti nucleari siano obiettivi militari, perché ci sono rischi reali di un incidente nucleare.

L’ambasciatrice delle Nazioni Unite degli Stati Uniti Linda Thomas-Greenfield ha affermato che il mondo “ha evitato per poco una catastrofe nucleare la scorsa notte” in seguito all’incendio della centrale nucleare di Zaporizhzhia .

Ha definito le reazioni della Russia “sconsiderate” e “pericolose” dicendo che mettevano a grave rischio la più grande centrale nucleare e minacciavano la sicurezza dei civili in Russia e in tutta Europa.

Ha invitato la Russia a ritirare le sue truppe dall’impianto per garantire che gli operatori abbiano pieno accesso al sito e siano in grado di comunicare con le autorità di regolamentazione, garantire i cambi di turno e la stabilità e la sicurezza dell’impianto.

“Un’elettricità affidabile è vitale per l’impianto nucleare, così come i generatori diesel di riserva e il carburante. Devono essere mantenuti corridoi di transito sicuri”, ha affermato. “La Russia deve interrompere qualsiasi ulteriore uso della forza che potrebbe mettere ulteriormente a rischio tutti i 15 reattori operativi in ​​tutta l’Ucraina o interferire con la capacità dell’Ucraina di mantenere la sicurezza dei suoi 37 impianti nucleari e le popolazioni circostanti”.

Thomas-Greenfield ha affermato di aver elogiato “la capacità degli operatori ucraini di mantenere tutti e sei i reattori in condizioni di sicurezza mentre erano sotto attacco e di riferire come erano in grado al loro regolatore nucleare”.

“Siamo gravemente preoccupati per il fatto che gli operatori ucraini stiano ora svolgendo il loro lavoro in condizioni di estrema coercizione”.

Gli Stati Uniti sostengono il direttore dell’AIEA nei suoi sforzi per garantire la sicurezza nucleare e “prevenire la catastrofe nucleare in Ucraina”

Ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a non inviare le sue truppe in una “missione suicida” contro una centrale nucleare.