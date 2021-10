Palazzo Chigi. Sblocco licenziamenti tranne per il tessile allargato

- Advertisement -

AgenPress – Salta il divieto di licenziamento per l’industria manifatturiera ed edilizia, resta solo per i settori tessile, calzaturiero e moda che contestualmente potranno fruire della cassa integrazione gratuita per 17 settimane.

E’ questo uno dei punti sui quali è stato trovato l’accordo nel corso della Cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Draghi. Contestualmente le aziende di quei settori potranno fruire della cig gratuita.