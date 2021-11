Palermo. Millo, consumato dalla fame e dal dolore. Salvato dall’Oipa, ha bisogno di cure. Aiutiamolo!

- Advertisement -

AgenPress – Era sotto il sole cocente, riverso a terra ai lati di una strada, non aveva più la forza di alzarsi, né di bere, né di mangiare. Segnalato in provincia di Palermo, gli Angeli blu l’hanno chiamato Milo. “Fa una tenerezza infinita. L’abbiamo soccorso e ci ha da subito guardato con quegli occhi tristi come per ringraziarci. Ha circa cinque anni, figlio di inciviltà ed indifferenza, pesa appena 9 kg, ma dovrebbe pesare almeno il doppio”.

Immediatamente ricoverato per gli accertamenti sanitari, Milo è risultato negativo alla rogna e all’erlichia, ma il suo fragile corpicino è gravemente provato dalla denutrizione e divorato dalla leishmaniosi. I volontari dell’OIPA di Palermo l’hanno trasferito in una pensione e si stanno occupando di rimetterlo in forze.

Sulla base degli esiti dei controlli renali ed epatici, gli è stata prescritta una cura a base di glucantime e allopurinolo unita pappe Renal e già dopo i primi giorni, Milo si è risollevato. Ha iniziato ad alzarsi e a mangiare da solo e con appetito. Le ferite vanno già meglio e anche se è ancora molto magro e cammina stentando i passi, gli Angeli blu sono fiduciosi. Vanno a trovarlo spesso per stargli vicino, Milo aspetta, con pazienza e rassegnazione, ma da come si comporta si capisce che non ha ricevuto mai amore. Non conosce fischi né voci e tende sempre a volere rientrare in box, probabilmente ha vissuto la vita chiuso in un recinto.

Ora Milo ha bisogno di recuperare fiducia nelle persone e dimenticare tutto quello che ha passato, noi possiamo unirci al suo dolore e lottare con lui per farlo tornare a splendere. Aiutiamo tutti insieme Milo, non lasciamolo solo.

Info: Veronica Anastasio, Delegata OIPA Palermo e provincia; Tel. 370 3002174; mailto: [email protected]

COME AIUTARE MILO DELL’OIPA DI PALERMO

CONTO CORRENTE POSTALE Vai in posta e compila un bollettino postale inserendo l’importo e la causale “Offerta Milo – OIPA Palermo” su c/c n.43 03 52 03 intestato a: OIPA Italia

BONIFICO BANCARIO Effettua un bonifico con l’importo sul conto corrente n.43 03 52 03 banco posta Codice IBAN: IT28 P076 0101 6000 0004 3035 203 BIC/SWIFT (per bonifico estero) BPPIITRRXXX con la causale “Offerta Milo – OIPA Palermo”

ASSEGNO Invia un assegno bancario non trasferibile intestato a OIPA Italia a: OIPA Italia – via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano

CARTA DI CREDITO Solo per il pagamento con CARTA DI CREDITO cliccate il tasto INVIA LA DONAZIONE, e all’interno della pagina immettere l’offerta