Pandemia: arrivano gli anticorpi monoclonali. Bene mix vaccini

AgenPress. “Presto arriveranno gli anticorpi monoclonali che si possono somministrare in via sottocutanea e in molti casi si potrà intervenire a casa del paziente senza dover ricoverarlo e intasare i pronto soccorso o le aree mediche degli ospedali”.

Il presidente dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa), Giorgio Palù, annuncia che si “stanno oggi valutando nuovi monoclonali diretti contro la proteina S, la stessa utilizzata per indurre risposta anticorpale con i vaccini e in grado di neutralizzare con altissima efficacia il virus, bloccando l’infezione e non solo la malattia. Credo che presto avremo a disposizione, monoclonali somministrabili per via sottocutanea o intramuscolare e in questo caso si potrà intervenire a casa del paziente, senza intasare ospedali e pronto soccorso”

Inoltre c’è anche il via libera dell’Edc al mix di vaccini: “L’approccio del mix di vaccini può essere utilizzato sia per il primo ciclo, che per i richiami”. E’ una raccomandazione congiunta dell’Ema e dell’Ecdc. “La combinazione di vaccini con vettori virali e vaccini mRNA produce buoni livelli di anticorpi contro il Covid 19 e una risposta delle cellule T più elevata. I regimi eterologhi sono stati generalmente ben tollerati”, si spiega, mentre “l’uso di un vaccino vettore virale come seconda dose negli schemi di vaccinazione primaria o di due diversi vaccini mRNA, è meno studiato”.