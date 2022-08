Politica estera, Montecchi (Valore Liberale): “Letta ambiguo su Israele”

- Advertisement -

AgenPress. Storicamente una certa sinistra italiana ha sempre strizzato l’occhio alla Palestina, al punto da girare con kefie al collo e altri simboli filopalestinesi.

Oggi Letta compie in corner un veloce maquillage pensando di passare inosservato e così facendo elimina un capolista e trova spazio per Amendola, convinto che nessuno vada a leggere i profili di Fratoianni e compagni e delle loro manifestazioni passate “due popoli, due stati”.

Gli italiani ormai hanno dimostrato di apprezzare chi parla chiaro e non chi gioca a confondersi e confondere per accaparrarsi qualche voto in più.

E’ quanto dichiara, in una nota, Marco Montecchi, segretario nazionale di Valore Liberale.