Premio Fedeltà del cane ad Amon. Ha vegliato per 4 giorni la proprietaria ferita in un dirupo

AgenPress – La giuria del “Premio Internazionale Fedeltà del Cane” che da 60 anni si svolge a San Rocco di Camogli, in provincia di Genova, ha decretato vincitore, migliore tra i migliori, Amon, il cagnolino che nel settembre dell’anno scorso vegliò per oltre ottanta ore la sua padrona, precipitata in un dirupo a San Giacomo di Roburent. E fu lui a segnalarne ai soccorritori, con i suoi guaiti.

Amon, chihuahua di 4 anni e mezzo è il fedele amico di Sandra D’Annibale, 71 anni, originaria di Genova ma da oltre vent’anni residente a San Giacomo di Roburent, dove il figlio Danilo Temporini è il titolare del maneggio. Ad accompagnare Amon, diventato ormai un eroe in tutto il mondo grazie al conferimento di questo premio internazionale, è Giuseppe Arca che per primo intuì che quei lamenti provenienti dalla zona impervia e scoscesa, non erano di un cinghiale ma del piccolo Amon che tentava disperatamente di salvare la sua amata Sandra.

La signora Sandra si era allontana a casa nel primo pomeriggio e quando, dopo un’ora non rientrata, il figlio Danilo e l’amico nonché collaboratore nel centro ippico della famiglia Temporini, avevano lanciato l’allarme.

Al quarto giorno un gruppo di uomini del Soccorso Alpino e di militari della Guardia di Finanza percorrendo un sentiero chiamato “l’anello della miniera”, in località Bric della Croce, hanno sentito un guaito e così hanno ritrovano la signora Sandra, miracolosamente ancora viva, adagiata su un albero crollato qualche tempo prima, che fortunatamente aveva fermato la sua caduta nel vuoto.