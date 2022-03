Putin “non si tirerà indietro. Preferirebbe decimare l’Ucraina piuttosto che averla nell’area occidentale”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Putin “preferirebbe decimare l’Ucraina piuttosto che averla nell’ area occidentale”. Lo scrive Frank Gardner della BBC.

I russi avevano finora trattenuto alcune delle loro peggiori armi ma “quelle peggiori verranno utilizzate” nella “seconda fase” dell’invasione.

“Il difficile atto di equilibrio per l’Occidente è come spingere Putin abbastanza lontano da punirlo per questo, per fermare questa guerra, ma non spingerlo così lontano da scagliarsi e fare qualcosa di veramente orrendo”.

Gardner ha detto che era improbabile che qualcuno vicino a Putin consigliasse cautela.

Ha detto che Putin ha trascorso gli ultimi due anni durante la pandemia chiuso con i consiglieri che pianificavano questo attacco. Putin “ha concentrato il potere nelle sue mani. Nessuno gli parla”.

Fonte. Frank Gardner. Corrispondente per la sicurezza della BBC